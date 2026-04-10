Eskişehir'de gaspçı, sosyal medya paylaşımlarından yakalandı

Haberin Devamı

Tepebaşı ilçesinde saldırıya uğrayarak çantası gasp edilen vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, şüphelinin N.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Tepebaşı ilçesinden sosyal medya paylaşımda bulunan şüphelinin, ekiplerin sıkı takibi sonucu bulunduğu yer tespit edildi. Polisin ivedilikle şahsı yakalarken, gasp edilen çanta sahibine teslim edildi.

Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.