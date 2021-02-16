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AA
Haber Giriş: 16.02.2021 - 16:00 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

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Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı
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Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 kişi yakalandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, fuhuş yaptıkları belirlenen ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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