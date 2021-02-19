MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEskişehir’de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
GeriGündem Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ESKİŞEHİR,(DHA)-
Haber Giriş: 19.02.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
Abone Olgoogle-news

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7’si kadın 10 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden fuhuş ve fuhuşa aracılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 7’si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 6 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Fuhuşa aracılık yaptığı öne sürülen 1’i kadın 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece ‘adli kontrol’ kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.

Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi