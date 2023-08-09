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Eskişehir’de FETÖ'ye operasyon! 3 şüpheli tutuklandı

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#FETÖ#ESKİŞEHİR#POLİS
Eskişehir’de FETÖye operasyon 3 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 12:38

Eskişehir'de FETÖ/PDY’ye üyelerine operasyon düzenlendi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi tutuklandı.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yargılanıp, örgüt üyeliği suçundan hapis cezası alan 3 kişiyi yakaladı. FETÖ hükümlüsü 3 kişi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 11 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İfadeleri alınan 11 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

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#FETÖ#ESKİŞEHİR#POLİS

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