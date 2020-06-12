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Engin ÖZMEN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 12:20,Son Güncelleme:

Eskişehir’de FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

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Eskişehir’de FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi
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İZMİR merkezli FETÖ/PDY Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir’de gözaltına alınan 18 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 muvazzaf astsubayın Eskişehir’de olduğu tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gözaltı kararı bulunan 18 FETÖ şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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