Eskişehir’de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
ESKİŞEHİR’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı verdiği 6 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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