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Engin ÖZMEN - Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 11 kişiye gözaltı

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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 11 kişiye gözaltı

İzmir merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar ile irtibat kurdukları tespit edilen muvazzaf 13 subay ve astsubay, Eskişehir'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si etkin pişmanlıktan faydalanarak, itirafçı oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 13 şüpheli, bu sabah, Eskişehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu. İtirafçı 2 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise, adliyeye sevk edildi. 

MAHREM YAPILANMA ÇÖKELTİLDİ

Şüphelilerin FETÖ'nün TSK'daki ‘mahrem yapılanması’ içerisinde yer aldıkları ve örgütün imamlarıyla ankesörlü telefonlar ile irtibat kurdukları öne sürüldü.

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