Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 11 kişiye gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 13 şüpheli, bu sabah, Eskişehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu. İtirafçı 2 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise, adliyeye sevk edildi.



MAHREM YAPILANMA ÇÖKELTİLDİ



Şüphelilerin FETÖ'nün TSK'daki ‘mahrem yapılanması’ içerisinde yer aldıkları ve örgütün imamlarıyla ankesörlü telefonlar ile irtibat kurdukları öne sürüldü.

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