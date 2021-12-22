Eskişehir'de feci olay! 7 kilometre yürüdükten sonra donarak ölmüş

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Merkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladıMerkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladı#Merkez Bankası
Dört sürpriz daha geliyorDört sürpriz daha geliyor#Faiz
Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıUğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı#Kovid Aşısı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Memura ek zam masada Kritik görüşme saat 16.00da...Memura ek zam masada! Kritik görüşme saat 16.00'da...#Memur-Sen
Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi Türk Lirasında değer kazancı yüzde 40Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi! Türk Lirası'nda değer kazancı yüzde 40#Dolar
Tıp dünyasını şaşırtan hamilelik Rahimde değil karaciğerde… Nasıl olur 6 SORU 6 YANITTıp dünyasını şaşırtan hamilelik! Rahimde değil karaciğerde… Nasıl olur? 6 SORU 6 YANIT#Dış Gebelik
İşte yeni sistemin ayrıntıları: TL böyle korunacakİşte yeni sistemin ayrıntıları: TL böyle korunacak!#Dövize Endeksli Türk Lirası Mevduatı
Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mıAranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?#Durmuş Yılmaz
Dünya günlerce onu konuşmuştu... Bu kare Talibanın çok kızdıracakDünya günlerce onu konuşmuştu... Bu kare Taliban'ın çok kızdıracak! #Taliban
Bu kez dalga değil tsunami geliyor dedi ve yılbaşına dikkat çekti: Uzak durun'Bu kez dalga değil tsunami geliyor' dedi ve yılbaşına dikkat çekti: Uzak durun#Koronavirüs
Ceren Damar davasında avukatın skandal sözleri için kararCeren Damar davasında avukatın skandal sözleri için karar#Ceren Damar
Usta sanatçı Sezai Aydına vedaUsta sanatçı Sezai Aydın'a veda#Sezai Aydın
Kamera karşısına çıkamayınca kutlama için resmini çizdirdiKamera karşısına çıkamayınca kutlama için resmini çizdirdi#Prenses Charlene
Pasaportunu satan ABDli diplomat... İstanbul Havalimanında suçüstü yakalandılarPasaportunu satan ABD'li diplomat... İstanbul Havalimanı'nda suçüstü yakalandılar #İstanbul Havalimanı
HABERLERGündem Haberleri

Eskişehir'de feci olay! 7 kilometre yürüdükten sonra donarak ölmüş

#Eskişehir#Mahmudiye#Yıldırım Töre
Eskişehirde feci olay 7 kilometre yürüdükten sonra donarak ölmüş

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kayıp olarak aranırken dün gece cansız bedeni bulunan Yıldırım Töre'nin (50) ilk belirlemelere göre çamura saplanan traktöründen inip yaya olarak 7 kilometre yürüdükten sonra donarak öldüğü tespit edildi.

Haberin Devamı

Mahmudiye ilçesinde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Töre, 19 Aralık'ta arkasında pulluk takılı traktörüyle evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Töre'den bir iz bulamayınca Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışması başlattı. Polis ekiplerinin yanı sıra Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma, AKUT ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Cep telefonunu evinde bıraktığı belirlenen Yıldırım Töre'nin kullandığı traktörün sağ arka lastiği kırsal Doğanköy Mahallesi'ndeki bir tarlada bulundu. Traktörün jant üzerinde yaklaşık 3 kilometre gittikten sonra çamura saplandığı tespit edildi. Aramalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, traktörün bulunduğu noktaya 7 kilometre uzaklıkta Töre'nin cansız bedenini buldu.

Eskişehirde feci olay 7 kilometre yürüdükten sonra donarak ölmüş

Haberin Devamı

Yapılan incelemede Yıldırım Töre'nin traktörünün çamur saplanmasının ardından yürüdüğü, zaman zaman yoğun kar yağışının da yaşandığı sıfırın altına düşen soğuk havada donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Töre'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Eskişehirde feci olay 7 kilometre yürüdükten sonra donarak ölmüş

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Kayıp şahsın evli, iki çocuk babası olduğu, yapılan arama çalışmaları sonucu dün gece Mahmudiye ilçe kırsalında ölü olarak bulunmuştur. Şahsın tarlasına gitmek için evinden ayrıldığı, traktörünün çamura saplanması nedeniyle yoluna yaya olarak devam ettiği ancak bir süre sonra ilk belirlemelere göre soğuktan donarak öldüğü, otopsi ve ileri tetkik için incelemelerin devam ettiği, ölüm sebebinin histolojik ve toksikolojik çalışmalarla tespitine çalışıldığı, araştırmaların devam ettiği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Mahmudiye#Yıldırım Töre

BAKMADAN GEÇME!

Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem
AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem
AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz