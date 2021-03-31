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Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-
Haber Giriş: 31.03.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de feci kaza! Yıkıldılar... Ölü ve yaralılar var

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Eskişehir'de hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada Hanifi Doğan (37) hayatını kaybederken kazaya karışan minibüsteki 5 kişi yaralandı. Kazayı duyanlar olay yerine gelirken yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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  • Eskişehirde feci kaza Yıkıldılar... Ölü ve yaralılar var
  • Eskişehirde feci kaza Yıkıldılar... Ölü ve yaralılar var
  • Eskişehirde feci kaza Yıkıldılar... Ölü ve yaralılar var
  • Eskişehirde feci kaza Yıkıldılar... Ölü ve yaralılar var
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Kaza, Alpu Karayolu'nun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Hanifi Doğan, 26 PE 708 plakalı kamyonetiyle hatalı sollama yaptı. Karşı şeride geçen kamyonet, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen çekiciyle çarpıştı. Çekiciye de arkadan gelen 26 ADZ 442 plakalı minibüs çarptı.

Eskişehirde feci kaza Yıkıldılar... Ölü ve yaralılar var


Kazada kamyonette sıkışan Doğan, hayatını kaybetti. Yaralanan Suriye uyruklu Muhabbed Aşima (29), Habibullah Sayet (46), Ümit Okyay (26), Latif Altan (42) ve Oğuz Yüzügüleç (40) ile çekicinin sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi alınan yaralılardan Habibullah Sayet, Ümit Okyay ve Oğuz Yüzügüleç'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Yaklaşık 1 saat kapalı kalan karayolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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