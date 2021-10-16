Eskişehir'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 07.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Kızılcaören Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem Yücel (22) yönetimindeki 26 VS 702 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Süleyman Uzun (60) yönetimindeki 26 AEP 775 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Ekrem Yücel'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Hafif yaralanan Süleyman Uzun ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap
Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA
Memur alımları başladı! İşte ilanlar
Görenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok
İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım