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Eskişehir'de evine götürüp aşkını ilan ettiği bankı, belediye geri istedi

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#Eskişehir#Odunpazarı#Belediye
Eskişehirde evine götürüp aşkını ilan ettiği bankı, belediye geri istedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 13:51

ESKİŞEHİR'de 'Muhammet' isimli internet kullanıcısı sokaktan alıp evine götürdüğü bankın görüntüsünü çekip üzerine 'Beraber oturduk diye bank çaldım. Beni mi sevmedin' yazısıyla paylaştı. Odunpazarı Belediyesi bankı geri isterken, sosyal medyada gündem olan video kısa sürede 4 milyon kez izlendi.

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'Muhammet' isimli internet kullanıcısı, Odunpazarı Belediyesi'ne ait evine götürdüğü bankı kayda alıp sosyal medya hesaplarından videosunu paylaştı. Üzerine ise şarkıyla, 'Beraber oturduk diye bank çaldım. Beni mi sevmedin' diye yazdı. Video ilgi görürken, Odunpazarı Belediyesi, videonun altına 'Bankımızı geri getirir misiniz lütfen' yorumunu yazdı.

Video kısa sürede 4 milyon izlenmeye ulaşırken, binlerce de yorum aldı. Odunpazarı Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından 'Her aşk acısı çeken bankımızı çalarsa yandık' diye yeni bir paylaşımda bulunurken, Muhammet ve belediyenin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuların başında geldi.

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#Eskişehir#Odunpazarı#Belediye

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