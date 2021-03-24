Eskişehir’de etkili olan kar, yolları kapattı

Eskişehir’in Çifteler, Mihalıççık ve Tepebaşı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. İlçeler kısa sürede beyaza bürünürken, kırsal mahallelere giden yollarda ulaşım aksadı. Çifteler ilçesinde Arslanlı, Mihalıççık ilçesinde Yalımkaya, Otluk, Yeşilyurt Yayla, Karaçam, Narlı, Sekiören yolları ile Tepebaşı ilçesinde Çalkara, Behçediye, Tekeciler Atalay Tekke, Bozdağ, Hekimdağ, Tandır ve Danışmet mahallelerinde yollar kapandı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yollarda çalışma başlattı. Yol açma çalışmaları iş makineleriyle devam ediyor.

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