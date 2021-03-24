MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEskişehir’de etkili olan kar, yolları kapattı
GeriGündem Eskişehir’de etkili olan kar, yolları kapattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de etkili olan kar, yolları kapattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehir’de etkili olan kar, yolları kapattı

ESKİŞEHİR’in ilçelerinde etkili olan kar yağışı kırsal mahallelerde yolların kapanmasına neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Çifteler, Mihalıççık ve Tepebaşı ilçelerinde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eskişehir’in Çifteler, Mihalıççık ve Tepebaşı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. İlçeler kısa sürede beyaza bürünürken, kırsal mahallelere giden yollarda ulaşım aksadı. Çifteler ilçesinde Arslanlı, Mihalıççık ilçesinde Yalımkaya, Otluk, Yeşilyurt Yayla, Karaçam, Narlı, Sekiören yolları ile Tepebaşı ilçesinde Çalkara, Behçediye, Tekeciler Atalay Tekke, Bozdağ, Hekimdağ, Tandır ve Danışmet mahallelerinde yollar kapandı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yollarda çalışma başlattı. Yol açma çalışmaları iş makineleriyle devam ediyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi