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Eskişehir'de erkek arkadaşını bıçaklayan Hanife, tutuklandı

#ESKİŞEHİR#Şiddet#Polis
Eskişehirde erkek arkadaşını bıçaklayan Hanife, tutuklandı

ESKİŞEHİR'de, erkek arkadaşı Onur Ö.'yü sırtından bıçaklayıp yaralayan Hanife U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde Hanife U. ile erkek arkadaşı Onur Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşünce Hanife U. evde bulunan bıçakla Onur Ö.'yü sırtından bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Onur Ö. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Onur Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Hanife U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#ESKİŞEHİR#Şiddet#Polis

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