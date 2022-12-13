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Eskişehir'de durduk yere saldırmıştı! Psikiyatri servisine yatırıldı

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#Eskişehir#Polis#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 11:48

Eskişehir’e gezmeye gelen 21 yaşındaki üniversite öğrencisini bıçaklayan şüpheli, psikiyatri servisinde gözlem altına alındı.

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Paşa Mahallesi Fırın Sokak’ta meydana gelen olayda, İstanbul’dan Eskişehir’e gelen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ömer Faruk K., hediyelik eşyalara baktığı esnada arkasından yaklaşan Tuncay O. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı üniversite öğrencisi tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltın alınan şüpheli Tuncay O., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli Tuncay O., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi’ne yatırılarak gözlem altına alındı.

Eskişehirde durduk yere saldırmıştı Psikiyatri servisine yatırıldı

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#Eskişehir#Polis#Şiddet

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