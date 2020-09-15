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ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 17:25 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de dehşete düşüren olay! Eşeği işkence ederek öldürdüler...

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ESKİŞEHİR’in Beylikova ilçesinde çifti Recep Çakır’a ait eşek işkence yapılarak öldürülmüş olarak bulundu. Çakır, eşeğini öldürdüğünü öne sürdüğü 2 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Beylikova ilçesine bağlı Doğanoğlu Mahallesi’nde oturan evli ve 4 çocuk babası Recep Çakır (57), bahçesinde baktığı eşeğini yaklaşık 2 kilometre ileride ölü olarak buldu. Veteriner hekimlerce yapılan incelemede eşeğin işkence edilerek ve gözleri oyularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından Çakır, eşeğini öldürdüğünü öne sürdüğü 2 kişi hakkında Beylikova Jandarma Komutanlığı’na ve Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu. Jandarmada ifade veren 2 şüpheli suçlamayı kabul etmezken, savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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