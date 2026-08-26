Eskişehir'de dehşet! Misafirliğe gittiği arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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Olay, Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 48 yaşındaki Bülent Sap, arkadaşı N.Ö.’nün yaşadığı tek katlı müstakil eve gitti. Birlikte alkol alan arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle ikili arasında yaşanan arbede sırasında ev sahibi N.Ö., Bülent Sap’ı bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sap’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli N.Ö., polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak evin önündeki çöp konteynerinde bulundu. Sap’ın cenazesi savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.