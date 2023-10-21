Eskişehir'de dehşet! 25 gündür aranıyordu, cesedi parçalanmış olarak bulundu

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Yörükakçayır Mahallesi'nde oturan Nazmi Önal, 26 Eylül’de evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Önal’a ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. AFAD'ın yanı sıra jandarma, AKUT, İHH ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği'nce kurulan 50 kişilik arama-kurtarma ekibi, Nazmi Önal’ın kaybolduğu bölgede arama yaptı ancak bir ize rastlanmadı.

MAHALLELİ, CESET PARÇALARI BULDU

Mahalleli, dün gece farklı yerlerde ceset parçaları bulunca jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, üzerindeki elbiselerden parçaların kayıp olarak aranan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen Nazmi Önal’a ait olduğu belirlendi.

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Parçaların bulunduğu bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadavra köpeğiyle detaylı arama yaptı. Ceset parçaları ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürüldü. İlk incelemede cesedi sokak hayvanları tarafından parçalanıp, farklı alanlara taşındığı belirlenen Önal’ın kesin ölüm nedeninin, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

‘GARİP GELDİ, GARİP OLARAK GİTTİ’

Yörükakçayır Mahalle Muhtarı Ahmet Yılmaz, akrabası olan Nazmi Önal’ın 25 gündür kayıp olarak arandığını söyledi. Ceset parçalarının köpekler tarafından köye getirildiğini anlatan Yılmaz, “Dün gece beni aradılar, cesedin ayağını buldular. Muhtemelen köpekler taşımış, oraya getirmiş. Üst tarafı da başka bir yerde bulundu. Ne oldu, nasıl oldu bilmiyoruz. Köyde tartıştığı, kavga ettiği hiç kimse yok. Bundan önceki zamanlarda da kaybolduğunda şehre doğru gidiyordu. Bu nedenle hep şehre doğru aramalar yapıldı. Bekardı, evlenmedi. Garip geldi, garip olarak gitti. Rahatsızlığı vardı, yılda bir kez bağırırdı. Hastaneye götürürdük, tedavi olup gelirdi. Astım hastalığı da vardı, zor yürüyordu” dedi.

Nazmi Önal’ın yengesi Habibe Önal, ölüm haberini aldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi. Önal’ın bulunması için birçok yerde arama yapıldığını söyleyen Habibe Önal, “Her yerde arıyorduk, biz iz bulabilmek için. Nefesi daralıyordu, o haliyle bir yere gidecek insan da değil. En fazla 200-300 metre yürüyebilirdi. Ceset parçaları bulundu, bunu ancak vahşi bir hayvan yapabilir diye düşünüyoruz. Bir bacağı bir yerde, kafası başka yerde bulundu. Eşyaları da ayrı bir yerde bulundu, insan ister istemez öldürüldüğünü de düşünüyor. Otopsiden sonra belli olacakmış. Şizofren hastalığı vardı ama kimseye rahatsızlık verecek bir insan değildi” diye konuştu.