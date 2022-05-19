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Eskişehir'de dehşet! 15 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşusunu yaraladı

#Eskişehir#Tepebaşı#Cinayet
Eskişehirde dehşet 15 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşusunu yaraladı

Eskişehir’de İ.A. adlı oğlan çocuğu (15), 1 yıl önce babası Erkan A.'dan boşanan annesi Serap Bor'u (35) pompalı tüfekle öldürürken, 3 komşuyu da yaralayıp, otomobille kaçtı. Mobese ve güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, İ.A.’nın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

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Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta oturan Serap Bor, 1 yıl önce Erkan A. ile boşandı. Çocukları İ.A. ise babasıyla Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli köyünde yaşamaya başladı.

İddiaya göre, sabah saatlerinde otomobille Aşağıpiribeyli köyünden Fevziçakmak Mahallesi’ne gelen İ.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle tartıştığı annesi Serap Bor’un yanı sıra ekmek yapmak için toplanan komşuları Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61), Türkan Çimen’i (50) bilinmeyen nedenle vurdu.

Eskişehirde dehşet 15 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşusunu yaraladı

ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Serap Bor’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan komşular ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Çayır’ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

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Olayın ardından İ.A.’nın yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Mahalleye çıkan mobese ve güvenlik kameralarının kayıtları ise incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

Pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşusunu da yaraladıESKİŞEHİR'de 1 yıl önce boşanan Serap Bor ve Erkan A. çiftinin 15 yaşındaki çocukları İ.A., annesini evinde pompalı tüfekle öldürdü, evdeki 3 komşusunu ise yaralayıp olay yerinden otomobille kaçtı. Mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alınırken, katil zanlısı İ.A.'nın yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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