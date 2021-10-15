Eskişehir'de dede ve torunun mavi kapaklarını çalan sanığa 7 yıl hapis istemi

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Eskişehir'de topladıkları plastik mavi kapaklarla aldıkları tekerlekli sandalyeleri, 500'ün üzerinde engelli bireye ulaştıran Melike Sarıtaş ile dedesi Halit Aydoğan’ın Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’ndeki evlerinin önünden 30 çuvalda bulunan 160 kilo ağırlığındaki mavi plastik kapaklar, haziran ayında çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik ve mobese kameralarının görüntüleri üzerinde yaptığı incelemede, şüphelinin Irak uyruklu Mohammed Tahreer A. olduğunu tespit etti. Şüphelinin evin önünden geçerken, çuvallardaki kapakları kullandığı elektrikli ve kasalı bisikletine doldurup uzaklaştığı tespit edildi. Yakalanıp gözaltına alınan Mohammed Tahreer A., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin evinde bulunan kapaklar ise Melike Sarıtaş ve dedesi Halit Aydoğan’a teslim edildi.

7 YIL HAPSİ İSTENİYOR

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Dede ve torunun evinin önünden kapakları çaldığı tespit edilen Irak uyruklu Mohammed Tahreer A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianameyle şüpheli hakkında ‘adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık’ suçundan 3 yıldan 7 yıla hapis istemiyle 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, şüphelinin evinin duvarında dizili olarak duran mavi plastik kapakların yer aldığı 30 çuvalı, kullandığı üç tekerlekli motosikletle gelerek çaldığı güvenlik kameralarınca da tespit edildiği belirtildi. Şüpheli ise çuvalları çöp zannederek aldığını ifade ederek pişman olduğunu söyledi. Ayrıca iddianamede şüphelinin ‘kaçamaklı’ olarak suçunu itiraf ettiği bilgisine de yer verildi.

İLK DURUŞMAYA KATILMADI

Eskişehir 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya Halit Aydoğan (74) ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş katılırken, tutuksuz yargılanan Mohammed Tahreer A. yer almadı. Savunması alınamayan şüpheli için bir sonraki duruşmaya ‘zorla getirilmesi’ kararı çıkarıldı.

‘ADALET YERİNİ BULSUN’

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Melike Sarıtaş, duruşmanın ardından hırsızlık şüphelisinin gerekli cezayı almasını istediklerini söyledi. Plastik kapaklarla engellilere tekerlekli sandalye sağladıklarını hatırlatan Sarıtaş, “Normalde hırsızlığın her türlüsü suçtur. Ama bizimki hem bir çevre olayı hem engellilere yardımcı oluyoruz hem insanların özgürlüğü oluyoruz hem de çevremize katkı sağlıyoruz. Bu bir yandan güzel bir ekonomi olayı aslında. Kapakları çalan kişi bulundu. Polislerimiz ve basın mensupları çok ilgilendi. Onlar sayesinde bulundu. Şu anda tek istediğimiz gerekli cezayı alması ve adaletin yerini bulması. Çünkü bugün benim başıma geldi, yarın başkasının başına gelebilir” dedi.

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'CEZASIZ KALMAMALI'

​Dede ve torunun avukatlığını yapan Selin Karahisar da, “Müvekkilim ve dedesi 14 yıldır özverili bir şekilde kapakları toplayıp engelli vatandaşlarımıza yardım etmekte. Bu kapaklar her çeşit renkte ve ebatta oluyor. Bunları tek tek kendi elleri ile ayırmaktalar. Bu kadar emeğe karşılık bu davranış cezasız kalmamalı. Doğada her plastik dönüştürülemiyor. Belli başlı plastikler dönüştürülebiliyor. Bizim dosyamızdaki plastikler de ender dönüştürülebilen plastikler kapsamında olduğu için kıymeti daha fazla” şeklinde konuştu.