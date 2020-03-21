Eskişehir'de corona virüs önlemleri... Hepsi tek tek kaldırılıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kent merkezindeki oturma gruplarının yanı sıra bankları kaldırma kararı aldı. Ekipler, Reşadiye, Taşbaşı, İki Eylül Caddesi ve İsmet İnönü Caddesi başta olmak üzere birçok noktada özellikle risk grubunda bulunan 60 yaş üzeri vatandaşların kullandığı bankları geçici olarak kaldırıldı.



ESKİŞEHİR VALİLİĞİ, KORONA VİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLERİ AÇIKLADI



Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey başkanlığında Vilayet Toplantı Salonunda gerçekleştirilen kurulda, Korana virüse tedbir amaçlı kararlar alındı. Kurulda oy birliği ile alınan kararlar şu şekilde:



"Korona virüs hastalığının ülkemizde vaka sayısını en düşük düzeyde tutmak ve kontrol önlemlerini hızla alabilmek için; defin işlemlerinin en az katılımla yapılmasına, iller arası seyahatlerin mümkün olduğunca ertelenmesine, ilçeler arası ve şehir içi toplu taşıma araçlarına fazla yolcu alınmamasına, mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1 kişinin ziyaretine izin verilmesine, yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanmasına, ilimize yurtdışından gelen vatandaşlarımızın dönüşlerinden itibaren 14 gün süresince acil sağlık durumu dışında kendini evde izole etmesine, İçişleri Bakanlığı Koronovirüs Tedbirleri Hakkındaki Genelgeleri kapsamında; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin faaliyetleri durdurulmasına, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta-kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verilmiştir. Ayrıca askere gidecek olan vatandaşlarımız için toplu olarak askere uğurlama törenleri düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini arttıracağı değerlendirildiğinden ilimizdeki bütün asker uğurlama faaliyetlerin durdurulmasına, virüsün yayılımı açısından riskli olduğu değerlendirilen; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi işyerlerin faaliyetlerinin 21.03.2020 Cumartesi 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”