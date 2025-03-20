Eskişehir'de 'Çöp dökmeyin" diyen muhtarı darbetmişlerdi! 2 gün sonra yine boz araziye çöp döktüler

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Geçtiğimiz 12 Mart tarihinde iddiaya göre özel mülk olan boş araziye kamyonetle çöp döken 4 kişiyi uyaran 60 yaşındaki Orhangazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdemir, maruz kaldığı küfürlerin ardından darbedilmişti. Muhtar Hüseyin Erdemir'in iddiasına göre yine aynı kişiler darp olayından 2 gün sonra boş araziye tekrar çöp döktü. Muhtar Erdemir, şahısların peşini bırakmayacağını belirtti.

"BUNLARIN ÜZERİNE GİTMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Muhtar Hüseyin Erdemir, "Onlarla biz mahkemelik olduk, karakolda ifadelerini falan aldılar. Yine sağ olsun duyarlı vatandaşlarımız telefonlarıyla kaydetmişler. Geçen sefer döktükleri aynı yerin bir kilometre üst tarafına yine iki araba çöp dökmüşler. Hayret ediyorum, hiç kimseden de çekinmiyorlar. Buradan tüm zabıtalara ve polislere seslenerek tekrar şikâyetçi oluyorum; lütfen ilgilensinler ve gereğini yapsınlar. Burası yolgeçen hanı değil, Orhangazi mahallemiz oksijeni en bol olan mahalle ve Eskişehir'in en çok kullandığı mahallelerden bir tanesi. Ben bunların üzerine gitmeye devam edeceğim. Darp olayı olduktan sonra ertesi gün aynı saatlerde tekrar yaşanıyor bu olay, saat 1 gibi ve kamera kayıtları da var. Aynı plaka, aynı şahıslar. 4 kişi gidip yine moloz döküyorlar. Neyden cesaret aldıklarını hiç anlamıyorum" dedi.