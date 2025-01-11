Eskişehir'de cinsel taciz ve istismar iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eskişehir ili Seyitgazi ilçesinde bulunan yaşı küçük mağdur N.A'nın şüpheli İ.Y. tarafından cinsel taciz ve istismara uğradığı iddiasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, bu kapsamda İ.Y. isimli şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheli İ.Y, Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'Çocuğa karşı cinsel taciz ve sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebiyle sevk edilmiş, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiği belirtilen açıklamada, "İtiraz üzerine Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesince şüpheli İ.Y'nin tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmiş, şüpheli yakalama emri uyarınca 11 Ocak tarihinde yakalanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.