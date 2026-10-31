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Eskişehir'de çiçekçide yangın! Gözyaşlarına boğuldu: Bütün mallarım gitti, dükkanım gitti

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#Eskişehir#Odunpazarı#Yangın
Eskişehirde çiçekçide yangın Gözyaşlarına boğuldu: Bütün mallarım gitti, dükkanım gitti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 14:52

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir çiçekçi dükkanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İşletme sahibi, "Bütün mallarım gitti, dükkanım gitti" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir çiçekçi dükkanında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede dükkanı sararken, çevreye yoğun miktarda duman saçıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede güvenlik tedbirleri alındı.

Ekiplerin bölgede yaptığı soğutma çalışmaları esnasında işletme sahibi kadın gözyaşları içinde kaldı. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı kadın, "Bütün mallarım gitti, dükkanım gitti" diyerek feryat etti. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Eskişehir#Odunpazarı#Yangın

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