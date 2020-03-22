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Engin ÖZMEN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2020 - 17:24,Son Güncelleme:/

Eskişehir’de camilerden 'evde kalın' anonsu

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Eskişehir’de camilerden 'evde kalın' anonsu
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Eskişehir'de vakit namazı ezanlarından sonra camilerden Corona Virüs tedbirleri kapsamında evden çıkılmaması gerektiği yönünde anonslar yapıldı. Anonsta "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı getirilmesi kararına Eskişehir'de uyulduğu gözlendi.

Kentte vakit namazı ezanlarından sonra camilerden Corona Virüs tedbirleri kapsamında evden çıkılmaması gerektiği yönünde anonslar yapıldı. Anonsta "Değerli hemşehrilerimiz, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" denildi.

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