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AA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 02:39 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de bir fabrikada korkutan yangın!

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Eskişehir'de bir fabrikada korkutan yangın!
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Eskişehir'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Tepebaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Fabrika dışından da iş makineleri yardımıyla yanan alana toprak atılıyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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