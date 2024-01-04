Eskişehir'de belediyelerde çalıştay gerginliği

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Odunpazarı Belediye Başkanlığı, üzerinde CHP ve Sosyal Demokrasi Derneği logosu bulunan Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın 7 Ocak'ta yapılacağını duyurdu. Çalıştay programında, CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt ile Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı Sami Doğan'ın konuşmacı olarak yer alacağı belirtildi.

'MANİDAR VE SİYASİ HESAPLI'

Etkinliğin duyurulmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediye Başkanlığı çalıştayda yer almayacaklarını belirterek, tepki gösterdi. CHP'li 2 belediyeden yapılan ortak açıklamada, "Söz konusu etkinliğin programını incelediğimizde bizlerin de konuşmacı olarak programda yer aldığımızı, yerel yönetimler konusunu ele alan bu çalıştay planlanırken ise bu şehrin 20 yılı aşkın süredir yerel yöneticileri olarak bizlere danışma ya da bilgi verme lütfunda bile bulunulmadığını belirtmek isteriz. Öte yandan bu çalıştayın zamanlaması ve yerel seçimlere bu kadar kısa bir süre kala planlanması oldukça manidar ve siyasi hesaplar ile gerçekleştirilecek bir etkinlik olduğunu göstermektedir. Belirtmek isteriz ki yerel yönetimler gibi köklü, derin bir konuda düzenlenecek bir çalıştay, gerçekleşmeden sadece 4 gün önce duyurulması da doğru değildir. Emrivaki yapılarak, 'ben yaptım, oldu' anlayışı ile düzenlenecek bir etkinlik, verimli olmayacağı gibi rakip siyasi partilerin gereksiz spekülasyonlarını da beraberinde getirecektir. Dayanışma ve birliktelik ruhu ile hareket ettiğimiz Eskişehir'de, emrivaki ile düzenlenen organizasyonlar kent geleneğimize yakışmadığı gibi yerel yönetim ilkelerimiz ile de uyuşmamaktadır. Bu duygu ve düşünceler ile 'Yerel Yönetimler Çalıştayı' adlı etkinliğe katılmayacağımızı kent halkının bilgisine sunuyor, takdiri Eskişehir halkına bırakıyoruz" denildi.

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'BURADA BİZİM BİR DAHLİMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise çalıştayı CHP Genel Merkezi iş birliğinde Sosyal Demokrasi Derneği'nin hazırladığını söyledi. İki belediyenin ortak açıklamasındaki eleştirilere cevap veren Kurt, "CHP Genel Merkezi iş birliği ile bu etkinliği düzenleyen Sosyal Demokrasi Derneği. SDD Genel Başkanı Sami Doğan, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Yılmaz Hoca, Ahmet Ataç ile beni de konuşmacı olarak seçmişler. Çalıştayın duyurusunun ardından Yılmaz Büyükerşen ve Ahmet Ataç imzasıyla ortak açıklama yapılarak katılmayacakları bildirilmiş. Sosyal Demokrasi Derneği şimdiye kadar bu tür etkinlikleri birçok ilde düzenledi. Bir önceki etkinlikte çalıştayın Eskişehir'de düzenleneceğini de önceden açıklamışlar. Nihayetinde Eskişehir'de bu çalıştayın düzenlenmesi kararlaştırılıyor. Burada bizim bir dahlimiz söz konusu değil. Çalıştayı Odunpazarı Belediyesi düzenlemiyor. Bizden sadece yer istediler, biz de verdik. 'Bir oldu bitti' veya 'emrivaki' yapıldıysa eğer bunun bizimle bir ilgisi yok" dedi.

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3 BAŞKAN ADAY ADAYI OLDUKLARINI DUYURDU

Öte yandan CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'e açık destek veren Kazım Kurt ile kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, mart ayında yapılacak seçimler için aday adayı olduklarını açıklamıştı. (DHA)