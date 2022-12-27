Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eskişehir'de barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını öldüren şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Polis#Bar
Eskişehirde barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını öldüren şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 17:36

ESKİŞEHİR’de barlar sokağındaki bir eğlence mekanında, çevresine rahatsızlık verdiği iddiasıyla dışarı çıkarılınca tartıştığı iş yeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlu’nu (21) tabancayla vurarak öldüren Onur Özkaya (28), tutuklandı.

Haberin Devamı

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi’nde barların bulunduğu Vural Sokak'ta, 24 Aralık gecesi arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına giden Onur Özkaya, iddiaya göre çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dışarı çıkarıldı. Araç kiralama işi yapan Özkaya, mekana silahla dönüp, rastgele ateş etti. Onur Özkaya, bu sırada tartıştığı iş yeri çalışanlarından üniversite öğrencisi Egemen Rahmi Demircioğlu’nu göğsünden vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demircioğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eskişehirde barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını öldüren şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

Egemen Rahmi Demircioğlu...

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgada yaralanan Onur Özkaya’yı sokakta gözaltına aldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Özkaya, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

Eskişehirde barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını öldüren şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi olan Egemen Rahmi Demircioğlu ise memleketi Tekirdağ’ın Saray ilçesinde toprağa verildi.

Eskişehirde barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını öldüren şüpheli tutuklandı

Onur Özkaya (28)...

Osmangazi Üniversitesi, Demircioğlu için taziye mesajı yayınladı. Taziye mesajında, “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencimiz Egemen Rahmi Demircioğlu, uğradığı elim saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Kederli ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi sunar, öğrencimiz Egemen Rahmi Demircioğlu’na Allah’tan rahmet dileriz” denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Polis#Bar

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki