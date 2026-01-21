×
Eskişehir'de barınakta aç kalan köpeklerin, başka köpeği yediği iddiası! Soruşturma başlatıldı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 17:38

Eskişehir’de hayvan barınağında aç kalan köpeklerin, başka bir köpeği yediği öne sürüldü. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanı’ndaki aç kalan köpeklerin, başka bir köpeği yediği iddia edildi. Bir hayvanseverin kaydettiği videoda, yerde parçalanmış köpeğin yer aldığı görüldü.

Görüntülerin ardından Büyükşehir Belediyesi inceleme başlatıldığını duyurdu. Belediye açıklamasında, “Doğal Yaşam Alanımızda yaşandığı iddia edilen bir olayla ilgili servis edilen görüntüleri inceledik. Hepimizi derinden üzen görüntülerle ilgili olarak başlattığımız soruşturma sürüyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan hakları, yaşam hakkı ve etik sorumluluk anlayışımızla asla bağdaşmayan görüntüleri tüm yönleriyle araştırıp olayı aydınlatacağız. Hayvanların yaşam hakkını korumak, onlara güvenli ve sağlıklı bir ortam sunmak en temel sorumluluğumuz. Bu sorumluluk gereği hem idari hem de hukuki tüm süreçleri şeffaflıkla yürütecek ve kamuoyunu sonuçla ilgili bilgilendireceğiz” denildi.

