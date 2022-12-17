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6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümü soruşturmasında aranan babaannesi yakalandı

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#Nur Elif Tiftik#Babaanne#Eskişehir
6 yaşındaki Elif Nurun şüpheli ölümü soruşturmasında aranan babaannesi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 19:57

Eskişehir'de, 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in ölümün ardından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan babaanne Cihangül Kurumlu, polis ekiplerince Fevziçakmak Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

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Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel ve Gökhan Tiftik çifti, bir süre önce tutuklandı. Çocukları Elif Nur, Yiğit (9) ve Metin (12) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı eve bırakıldı. Elif Nur, 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis tarafından gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 yaşındaki Elif Nurun şüpheli ölümü soruşturmasında aranan babaannesi yakalandı

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BABAANNE YAKALANDI

Aynı evde kalan ve ölen Elif Nur Tiftik’in yanı sıra Sibel ve Gökhan Tiftik çiftinin diğer çocukları 9 yaşındaki Yiğit, 12 yaşındaki Metin’e eziyet ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan BABAANNE Cihangül Kurumlu, Fevziçakmak Mahallesi’nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve çocukların birbirlerini darbettiğini öne sürdüğü belirtilen Kurumlu, işlemleri için Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ertuğrulgazi Polis Merkezi’ne getirildi. Soruşturma sürüyor.

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#Nur Elif Tiftik#Babaanne#Eskişehir

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