Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eskişehir'de babası tarafından öldürülen 13 yaşındaki Zehra'ya acı veda

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Tepebaşı #Zehra Üzüm
Eskişehirde babası tarafından öldürülen 13 yaşındaki Zehraya acı veda
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2026 17:48

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde babası Abdulrazak Üzüm tarafından öldürülüp kırsal mahallede hobi bahçesinde cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Zehra Üzüm, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde oturan Üzüm ailesinin kızları Zehra, 2 Mart’ta kayboldu. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Zehra’ya ulaşamayınca İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulundu. Çocuk ve Asayiş şube ekipleri, Zehra Üzüm için kentte arama çalışması başlattı. Bu süreçte Zehra’ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Abdulrazak Üzüm, kızı Zehra’nın kaybolmasından 2 gün sonra evde kendisini astı. Soruşturma, Abdulrazak Üzüm’ün üzerine yoğunlaştı. Üzüm’ün telefon görüşmeleri ve kamera kayıtları mercek altına alındı. Araştırmanın ardından dün Tepebaşı ilçesi kırsal Aşağıkartal Mahallesi’nde Abdulrazak Üzüm’e ait hobi bahçesinde Zehra Üzüm’ün toprağa gömülü cansız bedeni bulundu.

Savcılık, polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Zehra Üzüm’ün cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Zehra'nın cansız bedeni, yakınları tarafından alınıp, Çamlıca Mahallesi Adar Camisi’ne getirildi. Üzüm için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Üzüm ailesinin yanı sıra mahalleli de katıldı. Zehra Üzüm, Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

#Eskişehir#Tepebaşı #Zehra Üzüm

BAKMADAN GEÇME!