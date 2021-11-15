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Eskişehir'de atık ayrıştırma tesisindeki bebek cesedi için DNA incelemesi

#Eskişehir#Odunpazarı#Bursa Adli Tıp Kurumu
Eskişehirde atık ayrıştırma tesisindeki bebek cesedi için DNA incelemesi

Eskişehir'de şehir çöplüğünün içerisindeki atık ayrıştırma tesisinde bulunan yeni doğmuş kız bebeğin cenazesi, otopsi sonrası DNA incelemesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünün içerisinde faaliyet gösteren atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, 12 Kasım'da akşam saatlerinde bant üzerinde yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayıklama bantı üzerinde göbek bağı kesilmiş ve üzeri örtü ile örtülmüş bebeğin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi'nin incelemeleri sonucu otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada olay yerine saat 20.00'den itibaren Eskişehir kent merkezinden toplanan çöplerin getirildiği ve ayrıştırma bandına alındığı tespit edildi.

BEBEĞİN ANNE VE BABASI ARANIYOR

Otopsi işleminin ardından bebeğin cenazesi DNA tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bebeğin getirildiği çöp kamyonu ve toplama alanının tespit edilmesi için çalışma başlattı. Bebeğin anne ve babasının bulunması için polis ve jandarma ekiplerinin kent merkezinde yürüttüğü çalışmalar ise sürüyor.

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#Eskişehir#Odunpazarı#Bursa Adli Tıp Kurumu

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