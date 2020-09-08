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Engin ÖZMEN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 16:25 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de apartman görevlisi koronavirüs olan sitenin ihtiyaçlarını vefa grupları karşılıyor

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Eskişehir'de apartman görevlisi koronavirüs olan sitenin ihtiyaçlarını vefa grupları karşılıyor
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ESKİŞEHİR’de kapıcının koronavirüs olduğu 5 blokta karantinaya alınan 200 kişinin ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek Grupları’nın yanı sıra çevre esnafları karşılıyor. Karantinada 65 yaş ve üstüne yapılan Covid-19 testleri ise negatif çıktı.

Tepebaşı'na bağlı 50 bin nüfuslu Şirintepe Mahallesi’ndeki 5 bloklu sitesinin görevlisi, önceki gün yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan 35 yaşındaki apartman görevlisi tedavi altına alınırken, Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından sitede oturan ve temaslı olabileceği değerlendirilen 50 dairedeki yaklaşık 200 kişi, Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 günlük karantinaya alındı. Ekiplerce karantinaya alınan site sakinlerinden 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yapılan Covid-19 testi ise negatif çıktı.

SU VE EKMEK DAĞITILIYOR

Karantinaya alınan 5 bloktaki 200 kişinin ihtiyaçları için Eskişehir Valiliği koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları görevlendirildi. Siteye gelen görevliler site sakinlerinin ihtiyaç listelerini alıp alışveriş yaparak karşıladı. Ayrıca karantinada kalanlarda çevre esnaflara sipariş vererek ihtiyaçlarını karşıladı. Sitenin karşısında bulunan marketten alınan 350 kadar 5 litrelik su ve fırınlardan temin edilen ekmekler de site sakinlerine dağıtılıyor.

GİRİŞLER ŞERİTLE KAPATILDI

Öte yandan Havacılar sitesinde karantinaya alınan 5 bloğun girişleri de Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

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