Eskişehir'de 65 yaş ve üstü, gençlerden şikayetçi

Eskişehir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün önce İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili bazı kararlar alındı. Kararda, 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, çay bahçesi, alışveriş merkezleri, kafe, kıraathane, piknik alanları ve asker uğurlaması gibi kalabalık alanlara girişleri yasaklanırken, toplu taşıma kullanım saatlerine de kısıtlama getirildi. Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, gençlerin maske takmamasından dolayı kendilerine kısıtlandırma getirildiğini söyledi.

Alışveriş yapmak için dışarıya çıkan Sabriye Orak, "Arkadaşlarla parkta, çay bahçesinde oturuyorduk. Beraber konuşuyoruz, dertleşiyoruz vakit geçiyor. Gençler maskelerini kollarına bağlıyor, çenelerinin altında takıyorlar. Bu nasıl bir şey? Koluna bağlayacaksan, çenenin altına takacaksan hiç takmasaydın. Bizler de bu nedenle kısıtlanıyoruz" dedi.

71 yaşındaki Mahmut Yanık ise, gençlerin kurallara uymadığını belirterek, "Hep yaşlılara kısıtlama. Şöyle etrafınıza bakın. Yaşlıların hepsinde maske var ama gençlerin çoğunda yok. Onlar takmıyor. Onlara bir önlem bulmaları lazım. Yaşlılar uyuyor kurallara. Oturalım diye tenha bir yer arıyoruz. Gençler toplu oturuyor. Herkes maskesini taksa bir şey olmaz" diye konuştu