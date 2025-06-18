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Eskişehir'de 5 yıldır aranıyordu! Öyle bir yerden çıktı ki...

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#Eskişehir#Polis Operasyonu#Asayiş Şube Müdürlüğü
Eskişehirde 5 yıldır aranıyordu Öyle bir yerden çıktı ki...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 09:43

Eskişehir’de, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firar olan şahıs, tespit edildiği evin bodrum katındaki odunların arasında saklanırken yakalanıp cezaevine teslim edildi.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

ODUNLARIN ARASINDA YAKALANDI

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda; hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan Y.D. isimli şahıs, bulunduğu evin bodrum katında kışın yakılmak üzere istiflenmiş odunların arasına gizlenmiş vaziyette yakalandı.

Eskişehirde 5 yıldır aranıyordu Öyle bir yerden çıktı ki...

Odunların arasına adeta gömülen şahsı polis çıkardı. Şahsın bulunma anı kameralara anbean yansıdı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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#Eskişehir#Polis Operasyonu#Asayiş Şube Müdürlüğü

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