Eskişehir'de 5 milyonluk vurgun! Çobanları hamama götürüp, büyükbaşları çalıp sattılar

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2026 16:57

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çobanları Ankara’da hamama götürüp, ahırlardaki 5 milyon lira değerindeki 36 büyükbaşı çalıp sattığı tespit edilen 8 şüpheliden 4’ü, tutuklandı. Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde satıldığı belirlenen 36 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi.

Sivrihisar ilçesine gelen 3 kişi, büyükbaş hayvan ahırlarında görevli çobanları Ankara’da hamama götürdü. Bu sırada diğer 3 kişi ise ahırlara kamyonlarla gelerek 36 büyükbaş hayvanı çalıp, kaçtı.

Çobanların ihbarı üzerine harekete geçen Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı. Ekiplerin araştırmasında kamyonla çalınan büyükbaş hayvanların Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine götürülerek satıldığı tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından Eskişehir ve Afyonkarahisar’da yapılan eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Piyasa değeri 5 milyon lira olduğu belirtilen 36 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi. Sivrihisar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

