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Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 27.04.2020 - 14:23,Son Güncelleme:

Eskişehir'de 4 günlük yasak sonrası sokaklar doldu

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Eskişehir'de 4 günlük yasak sonrası sokaklar doldu
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ESKİŞEHİR’de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve meydanlar doldu. Özellikle banka şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsün tedbirleri kapsamında 31 kentte uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Eskişehir'de haftanın ilk iş günü cadde ve meydanlar ile sokaklar doldu. Kentin trafiğe kapalı olan İki Eylül Caddesi'nin her iki girişini bariyerlerle kapatan polis, kimlik kontrolü yaptı. Sağlık ekipleri de ateş ölçtü. Banka ve PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymayanları uyardı. Yenibağlar Mahallesi'nde kurulan pazarda da yoğunluk yaşandı. Kentte 4 günlük süreçte sokağa çıkma yasağını ihlal eden 358 kişiye idari ceza işlemi uygulandı.

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