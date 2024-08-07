Eskişehir'de 3 milyon liralık telefon dolandırıcılığı! 2 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü ilçesinde 1 kişinin telefonla 3 milyon lira dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dolandırıcılık şüphelisi olduğu belirlenen A.E.S. ve H.D., polis ekiplerince Çifteler ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin aracında ve üzerinde yapılan aramada, 130 bin 200 lira, 430 dolar, 750 euro, 8 bilezik, 2 altın zincir, beşli Reşat altını, 4 altın yüzük, 2 cumhuriyet altını, yarım altın, 2 tam altın, 5 çeyrek altın, 12 gram altın, 1 altın kelepçe bilezik, 2 altın kolye, bileklik, 4 küpe, 3 cep telefonu ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan A.E.S. ve H.D. ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.