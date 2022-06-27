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Eskişehir'de 28 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

#ESKİŞEHİR#Sağlık#Hastane
Eskişehirde 28 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

ESKİŞEHİR'de inşaatta çalışan 28 işçi, dün akşam şantiye binasında tavuk yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi’ndeki inşaatta çalışan işçiler, dün akşam yedikleri tavuklu yemeğin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan 28 işçi, araçlar ve ambulanslarla Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin yanı sıra Eskişehir Şehir Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin rahatsızlanmasına, yedikleri tavuk yemeğinin neden olduğu öne sürülürken, yemeklerden alınan numuneler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

İşçilerden Okan Özer, tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandıklarını dile getirerek, “Yemekten kaynaklanan bir durum var. Geçtiğimiz günlerde yemekçi arkadaşları uyardık. O zaman da tavuk gelmişti. Tavuklar kokuyordu. Herkes şikayetçi olmuştu. Aradan 2 gün geçtikten sonra gece yarısı çalışanlar rahatsızlandı. En son tavuk yedik. Büyük ihtimalle tavuktan dolayı olmuştur” dedi.

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İşçi Ömer Belman ise “Bu yemekler denetlenmiyor. Şantiyede sorumlu birisi yok. İşçinin sağlığını düşünmüyorlar. Biz birçok kez söyledik ama hiç ilgilenen yok” diye konuştu.

Tedavisi tamamlanan işçiler, taburcu edilirken, soruşturma sürüyor.

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#ESKİŞEHİR#Sağlık#Hastane

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