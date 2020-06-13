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Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.06.2020 - 13:25,Son Güncelleme:

Eskişehir’de 2 eve koronavirüs karantinası

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Eskişehir’de 2 eve koronavirüs karantinası
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ESKİŞEHİR’de Covid-19 testleri pozitif çıkan Suriye ve Afganistan uyruklu 2 kişinin ailelerinin yaşadığı iki evdeki 11 kişi karantinaya alındı.

Odunpazarı ilçesi Şarkiye Mahallesi’nde oturan Suriyeli kadına, rahatsızlanarak gittiği Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Covid-19 testi yapıldı. Görülen belirtiler üzerine yapılan testin pozitif çıkması üzerine Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan filyasyon çalışmasının ardından Suriyeli kadın, eşi ve 4 çocuğunun yaşadığı tek katlı evde karantina uygulaması başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçiler tarafından evin girişi demir bariyerlerin yanı sıra güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

AFGAN AİLE DE KARANTİNADA

Gökmeydan Mahallesi’nde oturan Afganistan uyruklu bir kişinin de görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Afgan hasta tedavi altına alınırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca, 6 kişilik ailesinin yaşadığı bir apartmanın 5’inci katındaki daire de karantinaya alındı. Bekçiler apartmanın girişinde güvenlik tedbiri aldı. Odunpazarı Belediyesi ekipleri karantina kararının ardından iki evde, dezenfeksiyon çalışması yaptı. Karantinaya alınanların tüm ihtiyaçlarının Odunpazarı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları’nca karşılanacağı belirtildi.

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