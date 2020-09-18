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ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 13:58 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de 19 bin 850 adet kaçak maske ele geçirildi

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Eskişehir’de 19 bin 850 adet kaçak maske ele geçirildi
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ESKİŞEHİR’de jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada fatura ve irsaliyesi olmayan ve kaçak yollarla üretildiği tespit edilen 20 bin lira değerinde 19 bin 850 adet maske ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eskişehir-Afyonkarahisar yolu üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan 397 paket içerisinde toplam 19 bin 850 maske ele geçirildi. Cerrahi maskelerin fatura ve irsaliyesinin bulunmadığı, kaçak yollardan üretildiği, Sivrihisar ve Polatlı ilçelerinde yasa dışı yollardan satılacağı tespit edildi. Maskelere el konulurken, araçta bulunan 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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