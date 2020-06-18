MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEskişehir’de 173 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası
GeriGündem Eskişehir’de 173 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

Eskişehir’de 173 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehir’de 173 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası
Abone Olgoogle-news

ESKİŞEHİR’de polis ekipleri, Porsuk Çayı kenarındaki Kanlıkavak Parkı’nda yaptığı denetmelerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve açık alanda alkol aldığı tespit edilen 173 kişiye 135 bin lira idari para cezası uyguladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, gelen ihbar ve şikayetler üzerine, dün 21.00- 23.00 saatlerinde Porsuk Çayı kenarındaki Kanlıkavak Parkı'nda denetim yaptı. Megafonla sesli uyarıların ardından ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, zorunlu olan maskeyi takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve açıkta alkol aldığı belirlenen 173 kişiyi belirleyerek, toplam 135 bin lira idari para cezası uyguladı. Emniyet yetkilileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin Kanlıkavak başta olmak üzere diğer parklar, cadde ve sokaklarda da devam edeceğini kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle