Eskişehir’de 173 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, gelen ihbar ve şikayetler üzerine, dün 21.00- 23.00 saatlerinde Porsuk Çayı kenarındaki Kanlıkavak Parkı'nda denetim yaptı. Megafonla sesli uyarıların ardından ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, zorunlu olan maskeyi takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve açıkta alkol aldığı belirlenen 173 kişiyi belirleyerek, toplam 135 bin lira idari para cezası uyguladı. Emniyet yetkilileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin Kanlıkavak başta olmak üzere diğer parklar, cadde ve sokaklarda da devam edeceğini kaydetti.