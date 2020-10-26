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Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de 158 sürücüye, 137 bin 781 lira ceza

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Eskişehir’de 158 sürücüye, 137 bin 781 lira ceza
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ESKİŞEHİR'de, 2 günlük trafik denetimlerinde 158 sürücüye, 137 bin 781 lira idari para cezası uygulanırken, 7 araç trafikten menedildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında trafik denetimleri gerçekleştirdi. 2 günlük denetimlerde 690 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, aralarında ehliyetsiz araç kullanmak, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, alkol ölçümü yaptırmamak ve diğer kanun maddelerini uymayan 158 sürücüye toplam 137 bin 781 lira idari para cezası uygulandı. 7 araç ise trafikten menedildi.

Emniyet verilerine göre Eskişehir’de 2020 yılında 187 araç sürücüsünün alkollü olarak trafik kazasına karıştığı belirtildi.

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