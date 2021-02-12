Eskişehir'de 115 kişi mutasyonlu koronavirüs karantinasında... Ekipler tek tek kontrol ediyor

Eskişehir’de son 1 haftada 24 kişide mutast vaka tespit edildi. İstanbul’dan gelen akrabalarının ziyaret ettiği Gündoğdu Mahallesi’ndeki 3 aileden 9 kişinin testi pozitif çıkarken, temaslı olduğu belirlenen 14 kişi de 4 ayrı sokaktaki evlerinde karantinaya alındı. Batıkent Mahallesi’nde ise 40 daireden oluşan 10 katlı apartmanda 14 kişide koronavirüs tespit edildi.

Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, apartmandaki 98 kişi için 10 gün süreyle karantina kararı verildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde Covid-19 testi yaptıran 35 yaşındaki bir kadında da mutasyonlu koronavirüs tespit edildi. Gündoğdu ve Batıkent mahallelerinde karantinaya alınan apartman ve evlerin giriş- çıkışları güvenlik şeritleriyle kapatıldı.

EVLER TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karantinadaki apartman ve evleri sıkı denetim altına aldı. Ekipler gün içerisinde adreslere giderek, tek tek kişilerin kimliklerini inceleyip, karantina şartlarını ihlal edip etmediklerini kontrol ediyor. Polis ekiplerinin denetimlerine Eskişehir Salgın Denetim Merkezi’nin yanı sıra Eskişehir Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekipleri de destek veriyor. Günlük olarak karantinada olanların sağlık durumları izlenirken, temel ihtiyaçları da karşılanıyor.

24 MUTANT VAKA TESPİT EDİLDİ

Eskişehir'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı pandeminin başladığı geçen yılın mart ayından bu yana 17’si son 1 hafta olmak üzere 739 oldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günlük pozitif vakaların azalmasına rağmen denetimlerini sürdürüyor. Halkın yoğun olarak bulunduğu caddelerde HES kodu sorgulaması yapılıyor. Günlük vaka sayılarının 50’ye düşmesine rağmen son 1 haftada 24 kişinin mutasyona uğramış koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Evde tedavi gören kişi sayısı 371’e gerilerken, koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görenlerin sayısı 500'den 138'e düştü. Halen pandemi servislerinin yoğun bakımlarında 35 kişi tedavi görüyor, 11 kişi ise entübe edilmiş durumda.

54 BİN KİŞİ KORONAYI ATLATTI

Eskişehir'de koronavirüsün ortaya çıktığı mart ayından bu yana 402 bin 984 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 56 bin 971 kişi pozitif çıktı. Kentte toplam 509 kişi halen tedavi görürken, 55 bin 726 kişi ise koronavirüsü atlatarak, iyileşti.