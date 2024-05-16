Eskişehir’de 10 FETÖ şüphelisi adliyede

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖPDY terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirlenen 5'i kamu personeli 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılık talimatıyla harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, 19 şüphelinin adreslerini tespit edilerek gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 9 şüpheli etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest bırakıldı. Diğer 3'ü kadın 10 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

BAKANLIĞA MAHREM YAPI OLARAK GİRECEKLERDİ

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada 5'nin kamu personeli, 14'nün ise özel sektörde çalıştığı belirtilen şüphelilerin, örgütün mahrem yapısı için 20122013 yıllarında Adalet Bakanlığı'na alınacak kişiler olduğu belirlendi. Ayrıca örgütün şüphelileri, mahrem yapı içerisinde Adalet Bakanlığı'na gelir uzman yardımcısı, tekniker, SSK memuru, infaz koruma memuru olarak yerleştirmeyi planladığı, buna ilişkin listeler hazırladığı da soruşturmada ortaya çıkarıldı. Soruşturma sürüyor.