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ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 12:13,Son Güncelleme:/

Eskişehir ve Afyonkarahisar'da mesire alanları kapatıldı

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Eskişehir ve Afyonkarahisar'da mesire alanları kapatıldı
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ESKİŞEHİR Orman Bölge Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle bakanlık genelgesiyle Eskişehir ve Afyonkarahisar’daki 30 mesire ve piknik alanını hizmete kapatarak, uyarı yazıları astı.

Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüse karşı önlemler artarak devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir’de 11 ve Afyonkarahisar'da 19 mesire ve piknik alanını hizmete kapattı. Toplam 822 hektar alan kapatılırken, mesire alanlarına emniyet şeridi çekilerek uyarı yazıları asıldı.

Bazı mesire alanların girişlerine derin hendekler açılarak, girişler engellendi. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, halk sağlığının her şeyin önünde olduğunu belirterek, “Ekiplerimiz suistimallere karşı devriye geziyorlar. Ormanlık alanlar temiz ancak sosyal mesafeyi korumak için geçici olarak piknik yapmıyor, evde oturuyoruz” dedi.

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