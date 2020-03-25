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Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 25.03.2020 - 16:15,Son Güncelleme:/

Eskişehir Valiliği’nde koronavirüsüne termal kameralı önlem

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Eskişehir Valiliği’nde koronavirüsüne termal kameralı önlem
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ESKİŞEHİR Valiliği’nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, hizmet binasına gelen vatandaşlar termal kamerayla kontrol ediliyor.

Hizmet binasının girişlerine yerleştirilen termal kamera sistemi ile Valilik binasına gelen vatandaşların ateşleri anlık olarak ölçülüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlanan uygulamayla, vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Vali Çakacak, hem hastalığın teşhisine katkı sağlamak hem de vatandaş ve personelin bulaşıcı hastalık nedeniyle mağduriyet yaşamasını engellemek amacıyla termal kamera sisteminin devreye alındığını belirtti. Valilik binasının düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirten Vali Çakacak, uygun noktalara da vatandaşların kullanımı için dezenfektan konulduğunu ifade etti.

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