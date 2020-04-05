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DHA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 13:51,Son Güncelleme:/

Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Duman'ın Corona Virüs testi pozitif çıktı

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Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Duman'ın Corona Virüs testi pozitif çıktı
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Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Teyfik Duman, yapılan Corona Virüs testinin pozitif çıkmasıyla gözlem altına alındı.

Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Teyfik Duman, görülen belirtilen üzerine Corona Virüs şüphesiyle test yaptırdı.

Duman'ın yapılan test sonucu pozitif çıkınca hastanede gözlem altına alındı. Duman’ın bu süreç içerisinde temasta bulunduğu kişilere de test yapılacağı belirtildi.

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