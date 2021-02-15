Eskişehir şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde sürdürülen ‘Pençe Kartal-2’ operasyonunda PKK'lı teröristler tarafından bir mağarada alıkonulan 13 Türk vatandaşı şehit edildi. Şehitlerden Uzman Jandarma Çavuş Mevlüt Kahveci’nin (31), Türk bayrağına sarılı cenazesi Malatya’daki törenin ardından uçakla Ankara’ya, oradan da karayoluyla memleketi Eskişehir’e getirildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci için Reşadiye Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.



CENAZEYE, BAKAN ERSOY DA KATILDI



Namaza, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Garnizon Komutan vekili Tümgeneral İsmail Günaydın, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karaca, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, şehidin annesi Ayşe Güler, babası Alişan Kahveci, kardeşleri Ayhan, Beyhan, Bedriye Kahveci ve Çiğdem Demirci ile çok sayıda vatandaş katıldı.





SEVENLERİNİN GÖZYAŞIYLA UĞURLANDI



Kahveci’nin Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunarak ağlayan annesi Ayşe Güler, ‘Yavrum. Mevlüt’üm, senin yerine ben ölseydim, beni de gömün” diyerek gözyaşı döktü. Kardeşleri de şehidin ardından ‘Kör kurşun seni mi buldu? Biz sana kurbanlar kesecektik’ diyerek ağladı. Baba Alişan Kahveci ise şehit oğlunu, tabutunu öperek uğurladı. Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, Reşadiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından tören mangasının omuzlarında top aracına taşındı. Kanlıpınar Şehitliği’ne götürülen şehit Kahveci, yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.



2016 YILINDA KAÇIRILMIŞTI



Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Doğanlı köyü yakınlarında yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılmıştı.