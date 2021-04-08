Eskişehir Posta Kodu kaçtır? Eskişehir ili ve ilçelerinin Posta Kodları

5 haneden oluşan posta kodlarında ilk 2 hane şehir kodunu, sonraki 3 hane ise ilçe kodunu belirtir. Bu sayede kargo ve taşımacılık işlemlerinde postanın nereye geldiği kolayca ayrıştırılabilir.

Eskişehir'in Posta Kodu Nedir?

Kargo hizmetlerinde posta kodunda öncelikle ilk 2 basamağa bakılır ve kargonun hangi ile gideceği belirlenir. Eskişehir ilinin posta kodu 26000'dır.

Eskişehir'deki İlçelerin Posta Kodları Nelerdir?

İl il ayrıştırılan kargolarda posta kodunun son 3 basamağı kargonun o ildeki hangi ilçeye gideceğini söyler. Bu sayede posta ve kargolar il il ayrıldıktan sonra ilçe ilçe de ayrılır ve teslimat adresine doğru yola çıkar. Posta kodları sayesinde bu hizmet oldukça düzenli ve sistematik bir şekilde gerçekleşir. Kargı ve önemli belgeler varış adresine en kısa sürede ve en hızlı şekilde ulaştırılır. Eskişehir ilçelerinin posta kodları aşağıda listelenmiştir:

Alpu - 26850

Beylikova - 26750

Çifteler - 26700

Günyüzü - 26663

Han - 26710

İnönü - 26670

Mahmudiye - 26800

Mihalgazi - 26880

Mihalıççık - 26940

Odunpazarı - 26250

Sarıcakaya - 26870

Seyitgazi - 26960

Sivrihisar - 26625

Tepebaşı - 26170

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