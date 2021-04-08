Eskişehir Posta Kodu kaçtır? Eskişehir ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları adres bilgilerinin en önemli adımı olarak karşımıza çıkan numaralardır. 5 haneden oluşan posta kodları kargo ve taşımacılık hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağlar. Peki, Eskişehir ilinin posta kodu nedir? Eskişehir ilindeki ilçelerin posta kodları nelerdir? İşte bütün merak edilenler.
5 haneden oluşan posta kodlarında ilk 2 hane şehir kodunu, sonraki 3 hane ise ilçe kodunu belirtir. Bu sayede kargo ve taşımacılık işlemlerinde postanın nereye geldiği kolayca ayrıştırılabilir.
Eskişehir'in Posta Kodu Nedir?
Kargo hizmetlerinde posta kodunda öncelikle ilk 2 basamağa bakılır ve kargonun hangi ile gideceği belirlenir. Eskişehir ilinin posta kodu 26000'dır.
Eskişehir'deki İlçelerin Posta Kodları Nelerdir?
İl il ayrıştırılan kargolarda posta kodunun son 3 basamağı kargonun o ildeki hangi ilçeye gideceğini söyler. Bu sayede posta ve kargolar il il ayrıldıktan sonra ilçe ilçe de ayrılır ve teslimat adresine doğru yola çıkar. Posta kodları sayesinde bu hizmet oldukça düzenli ve sistematik bir şekilde gerçekleşir. Kargı ve önemli belgeler varış adresine en kısa sürede ve en hızlı şekilde ulaştırılır. Eskişehir ilçelerinin posta kodları aşağıda listelenmiştir:
Alpu - 26850
Beylikova - 26750
Çifteler - 26700
Günyüzü - 26663
Han - 26710
İnönü - 26670
Mahmudiye - 26800
Mihalgazi - 26880
Mihalıççık - 26940
Odunpazarı - 26250
Sarıcakaya - 26870
Seyitgazi - 26960
Sivrihisar - 26625
Tepebaşı - 26170
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