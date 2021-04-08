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Haber Giriş: 08.04.2021 - 03:50 | Son Güncelleme:

Eskişehir Posta Kodu kaçtır? Eskişehir ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Eskişehir Posta Kodu kaçtır? Eskişehir ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları adres bilgilerinin en önemli adımı olarak karşımıza çıkan numaralardır. 5 haneden oluşan posta kodları kargo ve taşımacılık hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağlar. Peki, Eskişehir ilinin posta kodu nedir? Eskişehir ilindeki ilçelerin posta kodları nelerdir? İşte bütün merak edilenler.

5 haneden oluşan posta kodlarında ilk 2 hane şehir kodunu, sonraki 3 hane ise ilçe kodunu belirtir. Bu sayede kargo ve taşımacılık işlemlerinde postanın nereye geldiği kolayca ayrıştırılabilir.

 Eskişehir'in Posta Kodu Nedir?

 Kargo hizmetlerinde posta kodunda öncelikle ilk 2 basamağa bakılır ve kargonun hangi ile gideceği belirlenir. Eskişehir ilinin posta kodu 26000'dır.

 Eskişehir'deki İlçelerin Posta Kodları Nelerdir?

 İl il ayrıştırılan kargolarda posta kodunun son 3 basamağı kargonun o ildeki hangi ilçeye gideceğini söyler. Bu sayede posta ve kargolar il il ayrıldıktan sonra ilçe ilçe de ayrılır ve teslimat adresine doğru yola çıkar. Posta kodları sayesinde bu hizmet oldukça düzenli ve sistematik bir şekilde gerçekleşir. Kargı ve önemli belgeler varış adresine en kısa sürede ve en hızlı şekilde ulaştırılır. Eskişehir ilçelerinin posta kodları aşağıda listelenmiştir:

 Alpu - 26850

 Beylikova - 26750

 Çifteler - 26700

 Günyüzü - 26663

 Han - 26710

 İnönü - 26670

 Mahmudiye - 26800

 Mihalgazi - 26880

 Mihalıççık - 26940

 Odunpazarı - 26250

 Sarıcakaya - 26870

 Seyitgazi - 26960

 Sivrihisar - 26625

 Tepebaşı - 26170

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