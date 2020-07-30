Eskişehir polisinden 'maskotlu' koronavirüs uyarısı

Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi ile İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde karşılarında polis maskotlarını gören çocuklar fotoğraf çektirdi. Ekipler, çocuklara maske ve hediyeler verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Ramazan Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak halkın Kurban Bayramı'nı güven ve huzur içinde geçirmesi için bir dizi çalışma yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele yürütüldüğüne dikkati çeken Deniz, şöyle konuştu:

"Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak bu mücadeleyi canı gönülden devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bayram alışverişi yaptığı bugünlerde onları özellikle güvenlik ve sağlıkla ilgili önceden bilgilendirmek adına broşür destekli olarak bu tip çalışmalarımıza hız verdik ve sürekli yapıyoruz. Bizim için vatandaşlarımızın güvenliği kadar sağlığı da çok önemli. Lütfen maske takmaya, sosyal mesafemizi korumaya ve el temizliğine dikkat edelim. Özellikle Kurban Bayramı'nda kalabalıkların oluşmaması adına kurban kesimlerimizi bayram süresine yayalım.

Eğer bayramda yolculuk yapacaksak, seyahat edeceksek, lütfen kemerlerimizi takalım, trafik kurallarına uyalım."